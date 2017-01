'Schoolvoorbeeld waar klein dorp groot in is', ook Herlings tekent petitie voor motorcross Lierop

LIEROP - Politieke partij Gemeenschapslijst in Someren start een petitie voor het behoud van het motorcross in Lierop. Motor- en Autoclub Lierop moet na 45 jaar vrezen voor de motorcrossactiviteiten op het zandcircuit De Herselse bossen. De Gemeenschapslijst vindt dit onverteerbaar.

De Gemeenschapslijst vraagt het college van burgemeester en wethouders in de petitie om het provinciebestuur op te roepen in dit uitzonderlijke geval af te zien van de 'verordening Ruimte'.



'Zo belangrijk is dit natuurgebied niet'

"De provincie noemt dit een belangrijk natuurgebied, maar het is een stukje productiebos dat hier ligt. Dus zo belangrijk is het nou ook weer niet", betoogt Guido Schoolmeesters van de Gemeenschapslijst. "Someren is bijna in zijn geheel een groot natuurgebied. Dit kleine stukje voegt weinig toe in dit geheel."



Hij snapt wel de bezwaren van de omwonenden tegen het motorcross. "We moeten er in samenspraak met hen uit zien te komen en afspraken maken over de hoeveelheid evenementen en trainingen hier."



Uithangbord

Volgens de Gemeenschapslijst heeft MAC Lierop niet alleen het dorp Lierop en de gemeente Someren, maar ook de provincie Noord-Brabant mondiaal op de kaart gezet. "De beelden van de vele Grand Prixwedstrijden zijn de hele wereld overgegaan. Dit unieke zware zandcircuit in de Herselse bossen is een uithangbord voor de gemeente Someren."



Daarnaast vindt de Gemeenschapslijst dat Motor- en Autoclub MAC Lierop 'een organisatie is om trots op te zijn'. "MAC Lierop draait op vrijwilligers. Ongeveer de helft van het dorp is vrijwilliger bij de kleine en grote motorcrossevenementen. Dit is een schoolvoorbeeld waar een klein dorp groot in kan zijn, een organisatie die mensen bindt, de leefbaarheid vergroot en de sociale cohesie enorm versterkt."



Herlings, Coldenhoff en Everts

De petitie staat sinds donderdagochtend online.



"Inmiddels hebben diverse prominenten uit de motorcrosswereld, onder wie Jeffrey Herlings, Glenn Coldenhoff en Stefan Everts aangegeven deze petitie te ondertekenen. Hoe meer mensen de petitie zullen ondertekenen hoe groter het signaal richting de provincie zal zijn."