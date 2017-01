Auto op zijn kop in Eindhoven, automobilist komt met de schrik vrij

EINDHOVEN - Een auto belandde donderdagochtend op de Eisenhowerlaan in Eindhoven op zijn kop in de bosjes langs de weg. Bij de hulpdiensten kwam iets voor halfzeven de melding binnen van een ongeluk met beknelling. Toen ze ter plekke kwamen, was de automobilist zelf al uit zijn auto gekomen.

Hij is voor de zekerheid nagekeken in de ambulance, maar hij bleek niet gewond. De man kwam dus met de schrik vrij.



Waardoor hij in problemen raakte en met zijn auto over de kop sloeg, is niet bekend.