Ophef om broodje en arrestatie van jongen in bus: 'Chauffeur voelde zich zeer onveilig'

TILBURG - De chauffeur van de bus in Tilburg ‘voelde zich zeer onveilig’ nadat er woensdag een discussie ontstond met een jongen in zijn bus over een broodje. Dat was volgens busmaatschappij Arriva reden voor de chauffeur om hulp in te roepen. Over de actie van de politie om vervolgens met dertien agenten in te grijpen, laat de busmaatschappij zich niet uit.

De jongen ‘wilde instappen met etenswaren en dat is niet toegestaan in onze bussen’, laat de busmaatschappij donderdag in een schriftelijke verklaring weten. De chauffeur heeft de jongen volgens Arriva ‘vriendelijk verzocht zijn etenswaren niet in de bus te nuttigen’.



Vervolgens ontstond er een discussie en meldde de chauffeur bij Arriva dat hij zich niet veilig voelde.



Politie snelst ter plekke

Onze verkeersleiding regelt in het geval van zo'n melding assistentie voor een chauffeur, zegt Arriva in de verklaring. Vervolgens wordt bekeken wie er het snelst ter plekke kan zijn. Stewards van Arriva of de politie? In dit geval was dat volgens de busmaatschappij de politie.



Drie agenten kwamen ter plekke en probeerden de jongen aan te houden, maar hij verzette zich. Uiteindelijk kwamen er nog tien agenten op de ruzie af en werd de broodjeseter bij de bushalte tegen de grond gewerkt. De politie was donderdagochtend niet te bereiken voor commentaar.



Hit op Facebook

Het incident werd gefilmd door andere passagiers in de bus en op Facebook geplaatst. De beelden waren donderdagochtend al 300.000 keer bekeken en bijna achtduizend keer gedeeld.