Doorrijder fataal ongeluk van Bart Janssen (24) voor de rechter

DUIZEL - De automobilist die betrokken was bij het dodelijke ongeval van Bart Janssen (24) in Duizel reed zonder rijbewijs, met illegaal kenteken en was niet verzekerd. Hoewel hij niet direct verantwoordelijk is voor het ongeval, had hij dus nooit de weg op mogen gaan. Hij staat maandag voor de rechter.

De 24-jarige Bart Janssen uit Hapert overleed in november 2015 bij een botsing in Duizel. Twee personenauto's botsten frontaal op elkaar. Janssen overleed ter plekke. De andere bestuurder sloeg op de vlucht.



Op de vlucht

Uit politieonderzoek bleek dat Bart Janssen op de verkeerde weghelft reed. De andere bestuurder bleef ongedeerd en ging er dus vandoor. De man, zonder vaste woonadres, meldde zich later op het politiebureau.



Hij staat maandag terecht in Den Bosch voor vier strafbare feiten: het verlaten van een plaats ongeval, het rijden met vals kenteken, het rijden zonder rijbewijs en rijden zonder verzekering.