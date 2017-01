Politie: filmpje geeft suggestief beeld van broodjesincident in bus

TILBURG - De politie is niet blij met de ophef die is ontstaan over het filmpje over een uit de hand gelopen discussie over een broodje. In een schriftelijke verklaring laat de politie weten dat de video bij een bus in Tilburg niet de volledige waarheid weergeeft. De man die het broodje at, werd uiteindelijk gearresteerd.

De man die is gearresteerd, is een 25-jarige Tilburger. Hij stapte samen met iemand anders in de bus. Beiden hadden een broodje bij zich. De chauffeur vertelde ze dat dit niet mocht. Toen het duo niet luisterde, zei de chauffeur dat hij dan niet ging rijden. Het tweetal bleef nog steeds zitten, dus maakte de man een melding.



'Denk je dat ik luister?'

Politieagenten kwamen naar de bus toe en vroegen de mannen uit te stappen. De Tilburger wilde niet. Zijn reactie was: “Ik ga er niet uit, denken jullie omdat je dat pakje aan hebt, dat ik luister?” De andere man stapte wel uit, maar de 25-jarige verdachte bleef zitten.



De Tilburger is toen met dwang uit de bus gehaald. Bij zijn aanhouding verzette hij zich hevig. Een agent drukte daarom op de noodknop om meer collega’s ter plaatse te krijgen. Op de melding kwamen tien extra agenten af die de omgeving afschermden. De drie eerste politieagenten konden zo de verdachte onder controle brengen, hem boeien en naar het bureau brengen.



Bevel niet opgevolgd

De politie zegt dat de 25-jarige man is aangehouden omdat hij een bevel niet heeft opgevolgd en zich verzette bij zijn aanhouding.



Een medepassagier filmde het incident en plaatste filmpjes op Facebook. Die zijn inmiddels ruim 800.000 keer bekeken.