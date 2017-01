Tien kilo henneptoppen, 1000 xtc-pillen en nepvuurwapen gevonden in auto Eindhoven

EINDHOVEN - De geur van hennep heeft de politie in Eindhoven woensdagavond op de Stationsweg op het spoor gezet van zo’n tien kilo henneptoppen in een auto. In de wagen met daarin twee mannen van 31 en 45 jaar en een vrouw van 24 werden ook duizend xtc-pillen gevonden.

De drie die in de auto zaten, zijn aangehouden. Agenten zagen de auto met daarin het drietal rond halfelf staan. Toen ze richting de auto liepen, roken ze een henneplucht.



In de auto troffen ze vervolgens enkele zakken aan met een kleine tien kilo aan gedroogde hennepplanten en zo’n duizend xtc-pillen.



Nepvuurwapen

Ook vond de politie in de auto een nepvuurwapen en twee messen.



De spullen zijn in beslag genomen. Het drietal is aangehouden en zit vast voor verder onderzoek.