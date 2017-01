Zestien honden komen om bij brand in hondenkennel Moerdijk

MOERDIJK - In hondenkennel 't Kluifje in het dorp Moerdijk zijn donderdagochtend zestien honden omgekomen bij een brand. Dat meldt de veiligheidsregio. Negentien honden zijn tijdig in veiligheid gebracht.

De brand brak rond elf uur uit. De rookpluim was vanaf Strijen (Zuid-Holland) te zien, al neemt de rookontwikkeling momenteel snel af. Volgens de brandweer wordt het signaal brand meester dan ook spoedig gegeven.



De eigenaar van kennel 't Kluifje is zwaar geëmotioneerd. Het is niet de eerste keer dat er brand is in het hondenkennel . Enkele jaren geleden kwam er ook al een hond om bij een brand. Volgens omstanders zou toen een houtkachel de oorzaak van de brand zijn geweest.