Scheepvaart op Maas volgende week hervat na aanvaring Grave

GRAVE - De scheepvaart op de Maas wordt volgende week hervat. Rijkswaterstaat verwacht dat de tijdelijke dam die gebouwd wordt bij de kapotgevaren stuw in Grave in het weekeinde sterk genoeg is om het waterpeil in de rivier weer te laten stijgen. Dat laat een woordvoerder donderdagochtend weten.

Rijkswaterstaat streeft ernaar maandagochtend vroeg een peil te bereiken van zo'n zeven meter boven NAP en het daarna verder te laten stijgen richting het oorspronkelijke peil van 7,90 meter boven NAP.



Op welke dag het eerste schip dan weer over de Maas vaart, is afhankelijk van de snelheid waarmee het water stijgt.



Explosie

Het rivierdeel tussen Grave en Sambeek liep 29 december vorig jaar leeg toen een binnenvaarttanker de stuw bij Grave ramde in dichte mist. Sindsdien moeten de binnenvaartschepen omvaren via kanalen in Brabant of via Antwerpen, wat voor een enorme schadepost zorgt. Het duurt nog zeker een halfjaar voordat de stuw bij Grave is gerepareerd.



Het Duitse binnenvaartschip was geladen met benzeen. Volgens toxicoloog Paul Scheepers is Grave 'aan een ramp ontsnapt'. Als er benzeen was ontsnapt, had een eventuele explosie met een enorme schokgolf gepaard kunnen gegaan. Vergelijkbaar met de kracht van de vuurwerkramp in Enschede. Volgens hem zou 'de bemanning van de tanker dit niet hebben overleefd'.



Eerdere aanvaring

Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De schipper uit Slowakije had in ieder geval niet gedronken, liet de politie maandag weten.



De schipper was twee maanden eerder met hetzelfde schip ook betrokken bij een aanvaring met een brug in Duitsland. Dat ongeluk werd veroorzaakt door een technisch mankement, liet de Duitse rederij Gefo weten aan de Gelderlander.