Negen jaar cel geëist tegen Jan B. uit Hulten in megawapenzaak

AMSTERDAM - Tegen Jan B. (66) uit Hulten is donderdagochtend voor de rechtbank in Amsterdam negen jaar gevangenisstraf geëist voor grootschalige wapenhandel. Tegen zijn vermeende handlanger Willem van H. uit Waalwijk werd in dezelfde zaak zes jaar cel geëist.

In totaal stonden vijf verdachten voor de rechter in deze megawapenzaak rond Jan B. De eisen tegen hen variëren van drie tot negen jaar. De vijf mannen, variërend in leeftijd van 27 tot 66 jaar, zouden deel uitmaken van een criminele organisatie die wapenhandel als oogmerk had.



De politie kwam de groep op het spoor na de dubbele liquidatie in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam in 2013. Op een magazijnhouder werd toen DNA van Van H. gevonden.



Volgens justitie zijn er aanwijzingen dat de wapens die de groep rond Jan. B. leverden, werden gebruikt voor de liquidatiegolf die Nederland al zeker zo'n vijf jaar in zijn greep heeft.



'Niet bekommerd om gevaar'

"De verdachten hebben zich maandenlang beziggehouden met illegale wapenhandel'', zei de Officier van Justitie donderdag.



"De verdachten hebben daarmee bijgedragen aan het in omloop brengen van illegale wapens en munitie in Nederland en zij hebben zich daarbij niet bekommerd om het gevaar dat dit voor de maatschappij en voor de veiligheid van anderen meebrengt.''