Mannen op leeftijd aangehouden voor mishandelen Nuenenaar

EINDHOVEN - Twee mannen uit Eindhoven van 68 en 79 zijn donderdagochtend gearresteerd voor het mishandelen van een 56-jarige man uit Nuenen. Het slachtoffer liep verwondingen op aan zijn hoofd en had blauwe plekken op zijn bovenlichaam.

Het slachtoffer meldde zich woensdagnacht bij het politiebureau aan de Mathildelaan. Hij was gewond en vertelde dat hij kort daarvoor in een woning in Eindhoven mishandeld was door twee mannen. Tijdens de verklaring werd de man onwel en moest hij met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht worden.



Mannen zitten vast

Agenten gingen naar de woning gegaan en troffen daar twee mannen aan. Ze zijn allebei aangehouden op verdenking van het mishandelen van de Nuenenaar. Het gaat om de 79-jarige bewoner en een 68-jarige Eindhovenaar. Ze zitten vast voor verder onderzoek.