Terug naar de jaren vijftig en zestig met Sinatra & Friends

SON - Omroep Brabant ziet spoken. Spreekwoordelijk dan want hoewel Frank Sinatra en Dean Martin al een aantal jaar niet meer onder ons zijn, stonden er donderdag toch twee mannen in de Omroep Brabant studio die wel heel erg veel op de overleden sterren lijken.

Het zijn Stephen Triffitt als Frank Sinatra en Mark Adams als Dean Martin. De mannen treden met Sinatra & Friends op in ons land. Stephen vertolkt de rol van Frank Sinatra en Mark die van Dean Martin. Samen met nog meer 'sterren' treden ze op ter ere van de honderste geboortedag van Frank Sinatra zelf. 27 januari staan ze in het Muziekgebouw in Eindhoven.



Karaoke

Voor Triffitt was het helemaal niet vanzelfsprekend dat hij door het leven zou gaan als dubbelganger van The Voice. "Ik zong een keer tijdens een karaoke een liedje van Frank Sinatra en mensen zeiden dat ik net zo klonk als hem en er ook wel een beetje uitzag als Sinatra".



Daarna won de zanger ook nog eens een talentenjacht in Groot-Brittannië en dat was de start van z'n nieuwe carriére.





auditie

Adams kwam iets anders aan z'n rol van Dean Martin. "Ik ben acteur en heb gewoon auditie gedaan."