Politie doorzoekt woning No Surrender-fotograaf vanwege mishandeling in Bergen op Zoom

BEVERWIJK/BERGEN OP ZOOM - De politie heeft donderdagochtend een woning van een lid van motorclub No Surrender in Beverwijk doorzocht vanwege onderzoek naar de mishandeling van een 41-jarige Schiedammer begin mei vorig jaar na een begrafenis in een bosgebied in Bergen op Zoom. Er zijn onder meer verschillende digitale gegevensdragers in beslag genomen. Het lid van No Surrender in Beverwijk is de huisfotograaf van de motorclub en president van het chapter Amsterdam.

Een 41-jarige Schiedammer deed bij de politie op dinsdag 10 mei vorig jaar vanuit het ziekenhuis aangifte van zware mishandeling. Hij vertelde dat hij lid is van motorclub No Surrender. Hij verklaarde dat hij op vrijdag 6 mei 2016 na de begrafenis van de vader van een clublid in Bergen op Zoom fors was mishandeld.



Geslagen en geschopt

Clubleden namen hem in de auto mee naar een bosgebied. Daar werd hij meerdere keren geslagen en geschopt. Hij werd daarna thuis afgezet waarna zijn vriendin hem naar het ziekenhuis bracht. Daar bleek dat hij verschillende ernstige verwondingen had, zoals botbreuken in gezicht en de rest van zijn lichaam.



Hij zegt dat clubleden hem tijdens een bezoek in het ziekenhuis opdroegen om op sociale media te melden dat hij een motorongeluk had gehad.