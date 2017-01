Groot amfetaminelab gevonden in Baarle-Nassau, één aanhouding

BAARLE-NASSAU - In een houten schuur aan het Gorpeind in Baarle-Nassau is een groot amfetaminelab ontdekt. De politie heeft hierbij een man aangehouden.

De recherche doet onderzoek in het lab uit. Ook de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) is aanwezig en doet onderzoek. Volgens een politiewoordvoerder gaat om een groot drugslab dat 'afgeladen vol stond' met onder meer ketels en vaten.



Volgens de woordvoerder duurt de ontruiming van het amfetaminelab tot zeker in de avond. "Het lab zit tussen een aantal schuren in, dus er wordt gekeken hoe alles op een veilige manier weggehaald kan worden", vertelt hij. Medewerkers van de gemeente Baarle-Nassau zijn bezig om een pad naast de schuur te maken. Er wordt misschien een muur afgebroken om er beter bij te kunnen.Er is weinig tot geen gevaar voor de omgeving, volgens de politiewoordvoerder.