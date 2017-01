Driekwart Brabantse chemiebedrijven heeft veiligheid niet op orde: ‘Wachten op volgende ramp'

BRABANT - De veiligheid bij Brabantse chemiebedrijven is niet op orde. Dat blijkt uit inspectierapporten van 2015 en 2016 die Omroep Brabant in handen heeft. Drie bedrijven moesten in 2015 tijdens de inspectie stilgelegd worden, omdat het er te gevaarlijk was. “Het is een kwestie van wachten op de volgende grote ramp”, waarschuwt veiligheidsexpert Ben Ale.

Brabantse chemische bedrijven scoren wat betreft de veiligheid het slechtst in vergelijking met de rest van Nederland. Driekwart van de Brabantse bedrijven werd tijdens de inspecties op minstens één overtreding betrapt. “Dat betekent dat maar een kwart actief bezig is met de veiligheid”, aldus Ale. “De rest interesseert het gewoon niet. Die vinden andere dingen belangrijker, zoals geld verdienen.”



Veiligheidsexpert Ben Ale maakt zich grote zorgen: Klik op onderstaande video:



De bedrijven waar het ernstig mis was, zijn Diffutherm in Bladel, Solvay Solutions in Klundert en Remondis in Moerdijk. Bij Diffutherm vonden de inspecteurs het risico op een explosie zo groot, dat een deel van het bedrijf meteen moest worden stilgelegd. Een smeltkast moest worden uitgezet, omdat de situatie te gevaarlijk was. Dat gebeurde ook bij Solvay. Daar moest het sprinklersysteem handmatig aangezet worden bij problemen, terwijl er niet altijd mensen aanwezig waren om dat te doen. Dan zou er dus niets gebeuren als er een brand ontstaat, terwijl in het bedrijf veel explosiegevoelige stoffen verwerkt worden."Er is sinds 2015 veel veranderd", zegt Mark Spekreijse, algemeen directeur van Diffutherm. "We pakken alles wat uit de inspecties komt adequaat op en zijn heel actief bezig met veiligheid. We werken samen met andere bedrijven om te kijken wat we van elkaar kunnen leren." Solvay was nog niet in de gelegeheid om te reageren.Bij Remondis in Moerdijk zag de inspectie tijdens een bezoek maar liefst twee situaties met groot explosiegevaar. Dat kwam doordat elektrische apparaten, zoals een radio, in een ruimte stonden waar dat niet mocht. Dat soort apparaten kan vonken afgeven en dat is levensgevaarlijk in ruimtes waar met bepaalde chemische stoffen wordt gewerkt. Meer informatie over de overtredingen van alle chemische bedrijven in Brabant vind je op onze interactieve kaart Veel van de overtredingen gaan over procedures die niet goed op orde zijn. Er zijn bijvoorbeeld noodplannen uitgeschreven, die helemaal niet kloppen met de echte situatie. Zulke administratieve fouten klinken misschien niet zo erg, maar volgens Ben Ale moet je het vergelijken met roest. “Als je een klein plekje laat zitten, wordt dat steeds groter. Voor je het weet is alles rot.”Werken aan de veiligheidscultuur is een moeizaam en langzaam proces, zegt ook Noud Bruinincx van de Veiligheidsregio Midden-West-Brabant. “Het ‘gevaar’ is vaak iets vaags, wat je je lastig voor kunt stellen, tot het echt misgaat. Het is moeilijk om daar constant alert op te blijven.”Het is deze maand zes jaar geleden dat bij Chemie-Pack in Moerdijk een grote brand uitbrak. Sindsdien wordt er veel beter op de veiligheid gelet, maar dat heeft dus nog niet genoeg effect. “Er wordt maar een beetje doorgemodderd”, zegt Ale. Ron Ooms van de inspectie is het daar niet mee eens. “Sinds de grote brand bij Chemie-Pack is er veel veranderd. We mogen tegenwoordig vaker en langer controleren. Er zijn nu ook onverwachte controles, terwijl dat voorheen niet zo was.”Dat geen enkel bedrijf nog een overtreding maakt, is volgens zowel de inspectie als Ben Ale lastig voor elkaar te krijgen. “Maar het moet veel beter kunnen. 90 procent zonder overtredingen is haalbaar. Die bedrijven hebben toch ook op orde dat het salaris op tijd wordt uitbetaald? Dan moet het met de veiligheid ook kunnen”, aldus Ale. Daar is ook de inspectie het mee eens. "Het aantal overtredingen moet de komende vijf jaar drastisch omlaag kunnen", zegt Ron Ooms.