Bekijk hier hoe veilig de chemische bedrijven bij jou in de buurt zijn

BRABANT - Veel chemische bedrijven in Brabant hebben de veiligheid niet op orde. Dat blijkt uit inspectierapporten van 2015 en 2016. Omroep Brabant heeft in kaart gebracht hoe veilig de bedrijven bij jou in de buurt zijn.

Op de kaart kun je zien wanneer de bedrijven bij jou in de buurt voor het laatst geïnspecteerd zijn, welke overtredingen ze gemaakt hebben en of er al eerder problemen bij het bedrijf zijn geweest.



De inspectie beoordeelt de overtredingen in verschillende categorieën.



Categorie 1: zware overtreding (rood)

De kans op een groot ongeluk is dan heel groot en het bedrijf moet meteen worden stilgelegd tot de overtreding is opgelost.



Categorie 2: middelmatige overtreding (oranje)

Er is geen acute dreiging, maar het veiligheidssysteem is niet op orde. Het bedrijf moet snel wat aan de situatie veranderen.



Categorie 3: lichte overtreding (geel)

Er is weinig dreiging, maar er het veiligheidssysteem is niet helemaal op orde. Het bedrijf moet daar binnen redelijke termijn wat aan doen.



Bij bedrijven met een groen icoon vond de inspectie helemaal geen overtredingen, van bedrijven met een grijs icoon was geen informatie beschikbaar.