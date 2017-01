Bij deze chemische bedrijven ging het de afgelopen jaren al een keer mis

In Moerdijk ging het onder andere in 2011 mis.

BRABANT - Veel chemische bedrijven in Brabant hebben de veiligheid niet op orde. Dat blijkt uit inspectierapporten van 2015 en 2016. Volgens veiligheidsexpert Ben Ale is het een kwestie van wachten op de volgende grote ramp. Omroep Brabant zocht uit bij welke bedrijven het in het verleden al een keer misging.

1. Grote brand bij Chemie Pack in Moerdijk (5 januari 2011)

Op het industrieterrein in Moerdijk woedde in 2011 een enorme brand. Er vielen wonder boven wonder geen slachtoffers. De brand ontstond in een verpakkingsloods en sloeg over naar verschillende andere gebouwen. De steekvlammen waren wel veertig meter hoog.



2. Grote explosie bij Diffutherm in Bergeijk (2004)

Ruim tien jaar geleden ging het bij Diffutherm, toen nog in Bergeijk, ernstig mis. Bij het mengen van vloeibaar asfalt met andere stoffen ging er iets fout, waardoor een explosie ontstond. Vier mensen raakten daarbij gewond. Diffutherm is daarom later naar Hapert verhuisd, uit de buurt van woonwijken. Maar in 2015 werd het bedrijf ook daar stilgelegd door de inspectie, omdat het risico op een ontploffing te groot was.



3. Explosie en grote brand bij Shell in Moerdijk (3 juni 2014)

Moerdijk stond in 2014 op de grondvesten te trillen. Een reactorvat dat niet in gebruik was vanwege onderhoud, stortte in. Daardoor kwam een stof vrij die waarschijnlijk tot twee ontploffingen leidde. De vuurzee die na de explosie ontstond was tientallen meters hoog en in de verre omgeving te zien. Twee mensen raakten gewond.



4. Brand en ontplofte gasflessen bij Remondis Argentia in Moerdijk (23 september 2014)

Een paar maanden na de brand bij Shell, ging het ook bij Remondis Argentia in Moerdijk mis. Er brak een brand uit in het bedrijf, waardoor meerdere gasflessen explodeerden. Een man raakte gewond en werd met een traumahelikopter naar het brandwondencentrum gebracht.



5. Brand legt Remondis in de as (12 mei 2015)

In mei 2015 ontstond er weer brand bij Remondis, maar deze keer was het zo ernstig dat het hele pand in vlammen opging. Er raakte niemand gewond. Eerder in 2015 werd het bedrijf al stilgelegd door de inspectie omdat het er erg gevaarlijk was.



6. Storing in reactoren bij Unipol in Oss (5 juli 2012)

Bij Unipol in Oss werd het in 2012 heel spannend. De koeling van vier reactorvaten viel uit, waardoor de vaten onder veel te hoge druk kwamen te staan. De brandweer moest massaal uitrukken om de vaten te koelen. Er kwamen geen gevaarlijke stoffen vrij.



7. Vloeistof weggelekt bij Unipol in Oss (5 september 2013)

Ruim een jaar later, in september 2013, kon de brandweer een lek niet voorkomen bij Unipol. Er ontstond weer overdruk in een reactorvat en er kwam een giftige stof vrij. Een paar medewerkers van een naastgelegen bedrijf ademden de stof in en werden onwel. Ze moesten in de ambulance worden behandeld.



8. Grote brand bij ELD in Oosterhout (3 juni 2013)

Bij European Liquid Drumming in Oosterhout woedde in 2013 een fikse brand. Daar was verpakkingsmateriaal opgeslagen en het verbrande plastic van de containers zorgde voor een grote rookpluim. Volgens de politie is de brand ontstaan door een explosie. Het dak van een loods stortte in. De brandweer heeft geen giftige stoffen gemeten.



9. Kleine brand bij Metabel in Deurne (8 november 2015)

De brandweer rukte in november 2015 massaal uit voor een brand bij Metabel, maar het bleek mee te vallen. In een bedrijfshal was een bak met chemisch afval met zinkresten gaan broeien, en de brandweer had dat snel onder controle.



10. Liters zoutzuur weggelekt bij Sabic in Bergen op Zoom

Sabic in Bergen op Zoom kwam in augustus 2016 nog in de problemen. Uit een lekkende leiding druppelde zoutzuur. De brandweer moest het lek dichten. Niemand raakte gewond.



