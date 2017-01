Trio jat voor duizend euro aan make-up in Eindhoven

EINDHOVEN - De ene dief steelt juwelen en de andere auto's, maar dit stelende trio richt zich blijkbaar liever op lippenstift. Het drietal jatte voor duizend euro aan make-up bij een Kruidvat-filiaal in Eindhoven.

Een medewerkster van het Kruidvat aan de Tongelresestraat wilde op 18 november vorig jaar het make-up vak bijvullen. Al snel zag ze dat het halve vak leeg was. Het leek haar onmogelijk dat het allemaal die dag verkocht was en daarom besloot ze de camerabeelden terug te kijken. Hierop waren duidelijk drie daders te zien.



Camera geblokkeerd

Het drietal kwam kort na elkaar de winkel binnen. De twee mannen en een vrouw waren volgens de politie goed op elkaar ingespeeld en wisten precies hoe ze moeten gaan staan om de camera te blokkeren.



De drie maakten waarschijnlijk gebruik van een geprepareerde tas want er ging geen alarm af toen ze de winkel verlieten. Voor ruim duizend euro aan make-up verdween in de tas. De politie is op zoek naar de daders. Omdat het om een behoorlijk bedrag gaat, neemt de politie de zaak serieus. Gezien de soepele uitvoering bestaat natuurlijk de kans dat het trio dit eerder heeft gedaan.