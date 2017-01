Blokkeeractie 'levensgevaarlijke weg' tussen Oosterhout en Raamsdonksveer uitgesteld

RAAMDSDONKSVEER - Huseyin Caner houdt volgende week toch geen actie op de Oude Veerseweg/Oosterhoutseweg tussen Oosterhout en Raamdsdonksveer. Hij wilde samen met vrienden de weg blokkeren om aandacht te vragen voor de ‘levensgevaarlijke weg’, maar omdat hij is uitgenodigd voor een gesprek met de gemeenten ziet hij er voorlopig vanaf.

“Ik wil ze toch de kans geven om hun verhaal te doen”, zegt Caner. Hij gaat dinsdagmiddag om tafel met twee wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Oosterhout en Geertruidenberg. Zij hebben beloofd dat ze de weg aan gaan pakken, maar het gaat hem niet snel genoeg.



'Snel iets doen'

“Het is echt een levensgevaarlijke weg. Er gebeuren zoveel ongelukken waarbij ook doden zijn gevallen”, aldus Caner. “Eerst zouden ze er in maart iets gaan doen en nu wordt het opeens weer mei. Volgens mij moet er zo snel mogelijk iets gebeuren.”



ZIE OOK: 'Levensgevaarlijke weg' tussen Oosterhout en Raamsdonksveer wordt gesloten door actievoerders



Toch wacht hij dus wel het gesprek af voordat hij de protestactie houdt. Het plan was om de weg maandag af te sluiten in de spits. Of hij dit later alsnog doet, hangt af van wat hij een dag later te horen krijgt. “Ik ben tevreden als daar onder meer flitspalen komen en de maximumsnelheid terug gaat naar 60.”



Verongelukte vriend

Caner was goed bevriend met Ergün Sondaç, de 22-jarige man uit Oosterhout die augustus vorig jaar om het leven kwam bij een eenzijdig ongeval op de parallelweg van de A27. Het SBS6-programma De Gevaarlijkste Wegen van Nederland besteedde onlangs ook aandacht aan de weg. Afgelopen maandag was het er weer raak.



ZIE OOK: 22-jarige man uit Oosterhout omgekomen bij ongeluk op Oosterhoutseweg



Burgemeester Willemijn van Hees van Geertruidenberg liet eind november weten dat de weg wordt aangepast. Er komt een inhaalverbod, de maximumsnelheid wordt teruggebracht tot 60 kilometer per uur en ook worden de banden tussen de weg en het fietspad wit geschilderd zodat ze beter opvallen.



Start werkzaamheden

De werkzaamheden staan gepland in de meivakantie, zodat het gecombineerd kan worden met ander onderhoud. Ook wordt de weg dan vanwege de vakantie minder intensief gebruikt.