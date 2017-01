80 meter hoog Student Hotel geopend in Eindhoven, 400 kamers en geweldig uitzicht

EINDHOVEN - In Eindhoven is donderdag The Student Hotel geopend door wethouder Staf Depla. Het gebouw van bijna 80 meter hoog is de nieuwe blikvanger van de Eindhovense skyline. The Student Hotel Eindhoven, pal naast het centraal station, telt 400 kamers.

Omroep Brabant mocht donderdag binnenkijken. En daarom, het Student Hotel in tien opvallende details:







1. Niet alleen voor studenten

Het hotel is natuurlijk bedoeld voor studenten, maar zakenmensen, toeristen en andere liefhebbers kunnen ook een kamer boeken in het Student Hotel. De bovenste verdiepingen zijn gereserveerd voor de niet-studenten.



2. 400 kamers voor studenten

In totaal kunnen 400 studenten in het hotel terecht voor een kamer. Kosten: 650 euro per maand.



Een student kan gewoon post ontvangen van de universiteit of hogeschool, want iedere kamer heeft een eigen brievenbus.Studenten kunnen zich niet verschuilen achter het excuus dat zij in het hotel niet konden studeren. Er is een heuse bibliotheek in het hotel waar gestudeerd kan worden.Er is ook nagedacht voor de studenten die even willen ontspannen. Er is een ruimte waar een potje gepoold kan worden, ook tafeltennissen en tafelvoetballen is mogelijk.Naast spelletjes spelen is het ook mogelijk om te sporten. Er is een fitnessruimte waar alle spieren getraint kunnen worden.Het 'echte' studentenleven kan beleefd worden in de gezamenlijke keukens. In totaal kan er door 8 á 10 mensen gekookt worden. Voor de studenten die liever alleen eten, er zijn ook kamers beschikbaar met een privékeuken. De prijs voor die kamers is wel iets duurder.Geen probleem. Er is namelijk ook een restaurant aanwezig. In 'The Pool' kunnen studenten genieten van meditteraanse gerechten. ook borrelen in de avonduren is mogelijk.Een studentenkamer is 18 vierkante meter. Naast een douche en een wc krijgen de studenten ook een prachtig uitzicht.De skyline van Eindhoven kun je het beste bewoneren vanaf het dak van het Student Hotel. Één nadeel: het dak is niet toegankelijk voor studenten.