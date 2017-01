Transfer Memphis Depay levert PSV ruim half miljoen euro op

EINDHOVEN - Memphis Depay is donderdag in Frankrijk om zijn transfer van Manchester United naar Olympique Lyon af te ronden. De Engelse club ontvangt naar verluidt achttien miljoen euro voor de aanvaller, ruim een half miljoen daarvan is voor PSV.

PSV ontvangt 3,75 procent solidariteitsvergoeding. Bij een transferbedrag van 18 miljoen euro komt dat neer op 675.000 euro. Sparta Rotterdam ontvangt 0,25 procent, 45.000 euro.



De solidariteitsvergoeding – in totaal vijf procent - wordt bij internationale transfers verdeeld over de jaren waarin een speler 12 tot en met 23 jaar werd.



Geen opleidingsvergoeding

In eerdere berichtgeving werd melding gemaakt van een bedrag van ruim een miljoen euro. Daarin werd de opleidingsvergoeding meegerekend. Een opleidingsvergoeding ontvangt PSV niet, omdat de Eindhovense club die eerder al ontvangen heeft.