Helmonder opgepakt voor mishandeling

EINDHOVEN - Een 51-jarige man uit Helmond is donderdagmiddag opgepakt voor het mishandelen van een 46-jarige man. De dader meldde zich rond drie uur op het politiebureau in Eindhoven. Het slachtoffer is onder meer met een hoofdwond en een bloedende neus in het ziekenhuis aangehouden.

Eerder die middag belde de 51-jarige zelf de politie dat hij een gezochte man had gevonden op het terrein van zorginstelling de Grote Beek. De politie trof daar de gewonde man aan. Volgens getuigen was de dader in een auto er vandoor gegaan.



Op social media had de man uit Helmond al het al vaker geopenbaard dat hij op zoek was naar de bewuste man. De politie was ook op zoek naar deze man zonder vast woonadres, omdat hij de regels van zijn voorwaardelijke vrijheid had overtreden.