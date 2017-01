Rechter moet uitspraak doen, gesprek schrijver boek Thomas Dekker en Jacques Hanegraaf geen succes

BREDA - Het gesprek tussen Jacques Hanegraaf, de voormalige manager van Thomas Dekker, en biograaf Thijs Zonneveld om passages in het boek over de ex-wielrenner aan te passen is op niets uitgelopen.

De advocaat van Hanegraaf bevestigde donderdag dat het gesprek tussen de ex-manager en Zonneveld niets heeft opgeleverd. De rechter had eerder voorgesteld dat beide partijen met elkaar in gesprek zouden gaan. Dinsdag was dat het geval, zonder positief resultaat. Op 2 februari doet de rechter nu uitspraak in het kort geding dat Hanegraaf heeft aangespannen.





Valse beschuldiging

Hanegraaf heeft het kort geding aangespannen omdat hij in zijn ogen vals beschuldigd wordt in het boek 'Mijn Gevecht'. In de ogen van Hanegraaf is er door Zonneveld te weinig hoor en wederhoor toegepast. In de biografie staat dat Hanegraaf Dekker heeft aangezet tot het gebruik van doping. De voormalig wielrenner werd door Hanegraaf in contact gebracht met dopingarts Eufemiano Fuentes.



Hanegraaf eist een verbod op nieuwe drukken van 'Mijn Gevecht' en eist daarnaast een schadevergoeding van 25.000 euro.