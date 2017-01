Arrestatie 77-jarige pillenkoning in Wernhout gesprek van de dag: 'Voor wie doet ie het nog?!'

WERNHOUT - In Wernhout kijken ze niet raar op van het nieuws over de arrestatie van 'drugsopa' Jan B. en zijn kleinzoon. "Wie doet dat nou?! Over een paar jaar wordt ie tachtig." Het is het gesprek van de dag in het dorpje.

Jan B. is volgens De Telegraaf één van de drie mannen die vorig week op heterdaad werden betrapt bij het uitladen van bijna 4000 kilo cocaïne in Hazeldonk. De cocaïne zat verstopt in een lading bananen. B. is geen onbekende in de drugswereld. In de afgelopen jaren zijn hij en zijn familieleden al vaker opgepakt in verschillende drugszaken.



Wernhout is niet groot en volgens de bewoners is het een echt 'ons kent ons'-dorp. "We zien ze af en toe, maar bijna niemand kent Jan B. en zijn familie persoonlijk. Het staat iets verder van ons af, want hij komt hier niet vandaan", vertelt een bewoner.Een dorpsgenote moest vooral lachen toen ze het hoorde. "Eigenlijk wist ik het al wel. Ik dacht: daar gaan we weer." Ze vraagt zich vooral af waarom Jan B. zich op zijn hoge leeftijd nog bezighoudt met drugsgerelateerde zaken: "Voor wie doet ie het, voor z'n kinderen? Het zal wel voor de kick zijn. Als 77-jarige heeft ie niks te verliezen.""Het lijkt erop dat hij zijn gezin besmet heeft. Ze zitten helemaal in dat wereldje en ik denk ook niet dat ze daar nog uitkomen. Ze gaan echt niet meer veertig uur per week werken, nu ze weten hoe het is om zo geld te verdienen", denkt een dorpsbewoner. "Het doet hem echt niks als ie gepakt wordt."De bewoners laten duidelijk merken dat ze liever afstand bewaren en zo min mogelijk met Jan B. en zijn familie te maken willen hebben. Een deel van hen reageert vooral opgelucht. "Ik ben blij dat hij opgepakt is. Laat 'm maar wegrotten in de bak." En: "Het is mooi dat ze gepakt zijn. Indirect maken ze allemaal ons leven kapot."Maar het is niet alleen opluchting wat er heerst in Wernhout. De mensen zijn ook een beetje bang. "Ik wil er niets mee van doen hebben. Zijn vrouw leeft ook in angst. Dat kan toch niet anders?"