Aangehouden Tilburger die broodje in bus wilde eten wordt niet vervolgd

TILBURG - De Tilburgse man die woensdagmiddag door dertien agenten werd aangehouden bij station Tilburg Universiteit wordt niet vervolgd. Dat meldt de politie donderdagavond. De man mocht van de chauffeur geen broodje eten in de bus, maar wilde de bus vervolgens niet verlaten. Daarop werd de politie gealarmeerd en werd hij gearresteerd.

Na onderzoek op het politiebureau en na overleg met justitie, blijkt dat er voor de aanhouding eerst 'formeel gevorderd had moeten worden door de buschauffeur'. Dat is volgens de politie in alle hectiek niet gebeurd. Om die reden kan de man niet vervolgd worden.



Filmpje van arrestatie na ‘broodjesincident’

Het filmpje van de arrestatie werd op Facebook geplaatst en door honderdduizenden mensen bekeken.



Twee mannen stapten de bus in met een broodje, terwijl het verboden is om te eten in de bus. De buschauffeur wilde dat de mannen de bus verlieten. Gewaarschuwde agenten spraken de mannen aan en gaven aan dat zij uit moesten stappen.



Maar één man gaf gehoor aan het verzoek. Agenten hielden de andere man aan, maar hij verzette zich. Nadat een van de agenten de noodknop gebruikte, kwamen er nog tien agenten op de melding af.