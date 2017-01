Opgestapt Kamerlid Wassila Hachchi spreekt voor het eerst sinds vertrek naar Amerika

BREDA - Het in januari vorig jaar opgestapte Tweede Kamerlid Wassila Hachchi uit Breda laat donderdag in een interview met de Volkskrant voor het eerst van zich horen. Hachchi stapte, vorig jaar voor velen uit het niets, op uit de politiek om zich in Amerika bij het campagneteam van presidentskandidate Hillary Clinton te voegen.

Aan de Volkskrant legt ze uit wat haar beweegredenen waren. Ze zegt dat ze het helemaal had gehad met de Nederlandse politiek.



Voor velen kwam het vertrek als een verrassing. Dat begrijpt de voormalige politica niet. Naar eigen zeggen wilde ze al sinds januari 2015 weg uit de politiek maar is ze uit partijloyaliteit gebleven.



Wachtgeld

In Amerika ging ze op zoek naar een vaste baan, maar die vond ze niet. Daarom kreeg ze wachtgeld uit Nederland. Over die wachtgeldregeling is ze vrij kort. "Ik heb me aan de regels gehouden." Daarnaast verwijst ze naar haar staat van dienst in het verleden. Militair, ambtenaar, volksvertegenwoordiger die in haar eigen tijd een platform voor dialoog begon. "Ik heb hart voor de publieke zaak", sluit ze af.



