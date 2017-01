Om broodje aangehouden Tilburger in RTL Late Night: 'Zoveel commotie niet verwacht'

TILBURG - De Tilburgse Timothy die woensdagmiddag door de politie werd aangehouden vanwege een broodje in de bus, deed zijn verhaal bij RTL Late Night. "Ik had dingen best anders aan kunnen pakken", zei hij als reactie op de vraag of hij niet gewoon zijn broodje had kunnen wegleggen.

"Maar", zei hij, "die hoeveelheid commotie had ik echt niet verwacht." Ook misdaadverslaggever Peter R. de Vries was niet te spreken over de grootte van de politiemacht die optrad. "Zoveel machtsvertoon was echt ongelooflijk", zei hij aan tafel bij Humberto Tan.



"Iemand had moeten roepen dat het nergens over ging. Het was echt overdreven. Zo ongelooflijk. Het leek bijna een broodje aap-verhaal", zei De Vries doelend op het broodje dat Timothy bij zich had.



Columnist Leon Verdonschot vroeg zich af waarom Timothy niet gewoon dat broodje weglegde om de boel niet te laten escaleren. "De buschauffeur, omstanders en de politie zeiden dat je het broodje weg moest doen. Waarom deed je dat niet gewoon? Dat begrijp ik echt niet."



Filmpje van arrestatie na ‘broodjesincident’

Het filmpje van de arrestatie werd op Facebook geplaatst en door honderdduizenden mensen bekeken.