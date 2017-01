Bossche politiek wil bijeenkomsten criminele motorclubs in kroegen verbieden

DEN BOSCH - De politieke partijen in Den Bosch willen een verbod op motorclubs in de horeca. Dat bleek donderdag tijdens een commissievergadering. Het verbod moet bijeenkomsten van criminele motorclubs tegengaan. In Tilburg geldt al een verbod op het dragen motorclubkleding in het centrum.

Bijna alle politieke partijen gaven aan voor het verbieden van bijeenkomsten van zogenaamde Outlaw Motor Gangster, motorbendes die zich boven de wet plaatsen, in horecagelegenheden te zijn. Alleen de Bossche Volkspartij had bedenkingen.



Tot nu toe niets aan de hand

Nol Roos van die partij: "Dit stoort me. Niet de hele motorclub is crimineel. Het voelt alsof de hele klas straf krijgt." Burgemeester Rombouts was het daar niet mee eens. "Dan moeten ze van zo'n club geen lid willen worden."



De toevoeging van het verbod aan de horecaverordening is verrassend. De hoofdstad kent tot nu toe nauwelijks problemen met zogenaamde outlaw motorclubs in kroegen.



Raad moet nog stemmen

Het verbod in Den Bosch is nog niet ingegaan. De Bossche raad moet nog stemmen over het verbieden van de bijeenkomsten. Dat lijkt nu nog een formaliteit.