'Straattuig' Borgvliet bestaat vooral uit baldadige basisschoolkinderen

BERGEN OP ZOOM - De jongeren die al een tijdje overlast veroorzaken in de wijk Borgvliet in Bergen op Zoom zijn opvallend jong: tussen de acht en 14 jaar oud. Dat werd donderdagavond bekend tijdens politiek overleg over de problemen in de wijk.

Het gaat volgens wethouder Arjan van der Weegen om een groep van zo'n zestien kinderen. Hun namen zijn bekend maar het is lastig om ze op heterdaad te betrappen.





In de bak

Een probleem waar de gemeente en ook andere instanties tegen aan lopen: het zijn kinderen: "als het volwassenen waren, konden we ze laten oppakken en zetten we ze in de bak maar dat gaat niet bij kinderen", zegt Van der Weegen. Onder de 12 jaar zijn de ouders aansprakelijk en niet de kinderen.



De groep Bergse kinderen kwam afgelopen zomer letterlijk in beeld toen een filmpje op Youtube verscheen waarin te zien is dat ze een automobiliste midden op straat in haar wagen tot stoppen dwingen, haar portier open trekken en haar zo treiteren dat ze boos uitstapt.



Vandalisme en schade

Na dit incident gebeurde er meer, vooral vandalisme: autospiegels werden afgetrapt, putdeksels open getrokken, brandjes gesticht. Een buurtbewoner meldde zich pas bij een gemeenteraadslid met een schadepost van 1500 euro. Basisschool Het Palet liep brandschade op tijdens de jaarwisseling.



In de gemeentepolitiek waren er al schriftelijke vragen gesteld en stond de kwestie donderdagavond op de agenda, om het te bespreken. Er lag een voorstel van de Lijst Linssen om een effectieve aanpak te bedenken. "Bewoners zijn het zat", zei Camiel van der Meeren (Lijst Linssen) tijdens de vergadering.



Straattuig

Diverse raadsleden hadden moeite met het woord 'straattuig', vooral omdat het gaat om basisschoolkinderen. "Buiten alle normen van fatsoen", zei raadslid Farid El-Khassim (BSD). "Hun gedrag keuren we af maar je moet deze kinderen niet wegduwen. Zware straffen leiden tot nog meer ellende".



Enkele andere politici vinden het juist een slecht idee om de vandalisten te 'omarmen'. "Ze opsporen en daarna aanpakken", was de teneur bij eigenlijk alle partijen. "Direct bij de lurven pakken",zei raadslid Han Verbeem (PvdA). Hij groeide zelf op in Borgvliet."Het is er afgegleden als dorp met een eigen identiteit naar een wijk met anonimiteit".



Marokkanen

Wat tot verdeeldheid in de raad leidde was de discussie over de afkomst van de kinderen. Het zou deels gaan om Marokkaanse kinderen. Maar als je ze allemaal over een kam scheert is dat 'framing' zeiden sommige politici en daar schiet je niks mee op. Een van de politici sprak van 'onze jongeren' en suggereerde dat je beter kunt praten over 'Bergenaren van Marokkaanse afkomst'.



Wethouder Van der Weegen en veiligheidscoördinator Bogers van de gemeente konden nog melden dat er alles aan wordt gedaan om te voorkomen dat de groep overlastplegers groeit. Dat gebeurt via school, via welzijnswerk maar vooral via de ouders. Van der Weegen wil dat de desnoods ouders op het matje worden geroepen bij de burgemeester, voor een pittig gesprek.