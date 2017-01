Vandaag in Brabant: overlast door kinderen Bergen op Zoom en carnavalshit Roy Donders en Patty Brard

EINDHOVEN - Goedemorgen. Het 'straattuig' dat een wijk in Bergen op Zoom teistert, blijken kinderen tussen de 8 en 14 jaar oud. En hebben Roy Donders en Patty Brard een carnavalshit te pakken met hun lied over worstenbroodjes? Dit in meer in het nieuwsoverzicht.

Wat gaat vandaag het nieuws bepalen?





De groep jongeren die al overlast veroorzaakt in de wijk Borgvliet in Bergen op Zoom is opvallend jong: tussen de 8 en 14 jaar oud. Ze stichten brandjes, treiteren voorbijgangers, trappen spiegels van auto's en trekken putdeksels open.

Carnavalskraker van 2017? Roy Donders en Patty Brard zingen samen de sterren van de hemel met hun nieuwe carnavalsplaat. En alles draait om worstenbroodjes. 'Wat zijn ze lekker, wat zijn ze groot!'

Flink wat zonneschijn en droog. De temperatuur stijgt naar 3 tot 5 graden boven nul.

Een vader van een meisje uit Asten dat online werd lastiggevallen, heeft de man (46) die hiervoor werd gezocht mishandeld. De vader meldde zich later op het politiebureau.

In Eindhoven is The Student Hotel geopend. Het gebouw met maar liefst 400 kamers van bijna 80 meter hoog is de nieuwe blikvanger van de Eindhovense skyline.

De eerste schaatsliefhebbers in Brabant genoten donderdag voor het eerst dit jaar van natuurijs. Ongeveer een tiental waaghalzen reed vrolijk rondjes op het bevroren Buntven.