Matwé Middelkoop verliest 'Nederlands' onderonsje op Australian Open

BREDA - Matwé Middelkoop is vrijdag uitgeschakeld in de tweede ronde van de Australian Open. De tennisser uit Breda verloor met zijn dubbelpartner Wesley Koolhof het 'Nederlandse' onderonsje van Jean-Julien Rojer en zijn Roemeense partner Horia Tecau.

Rojer en Tecau hadden in beide sets aan één break genoeg om met een 2-0 (6-3, 6-4) overwinning van het veld te stappen. Middelkoop en Koolhof waren in de eerste ronde nog te sterk voor de Chileen Julio Peralta en de Argentijn Horacio Zeballos (2-0).



Revanche

Voor Rojer en Tecau, de nummers 11 van de plaatsingslijst, betekende de zege revanche op het volledig Nederlandse duo. Een week geleden waren Middelkoop en zijn partner in de kwartfinale van het ATP-tennistoernooi van Sydney nog te sterk voor Rojer en Tecau.



De Bredanaar was samen met zijn partner uiteindelijk zelfs de verrassende winnaar van het toernooi in Sydney.



Middelkoop plaatste zich woensdag voor de derde keer in zijn loopbaan voor de tweede ronde van een Grand Slam. In 2016 overleefde hij de eerste ronde op de Australian Open en Wimbledon. Het bereiken van de tweede ronde blijft voorlopig zijn beste prestatie op een Grand Slam.