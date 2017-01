Tientallen mensen liggen op dit moment in een parkeergarage voor carnavalskaartjes

TULLEPETAONESTAD - Wie zekerste weten naar het Priense Swaree in Tullepetaonestad wil, moet vroeg aansluiten in de rij voor de kaartverkoop. Echt heel erg vroeg, zeg maar. De kaartverkoop begint zaterdag pas, maar in de nacht van donderdag op vrijdag stroomde de parkeergarage bij de Schouwburg al vol met Tullepetaonen.

De wachten worden 'liggers' genoemd, en ze liggen er voor toegangskaarten voor de avondvoorstelling op 11 februari in Schouwburg de Kring. Natuurlijk, het is niet alleen het kaartje waarvoor zoveel Tullepetaonen zich daags voor de kaartverkoop verzamelen. Brabantse gezelligheid viert hoogtij, en dat nota bene in een kille betonnen parkeergarage.



Hoewel, 'kil': tientallen mensen beginnen vrijdagochtend vrolijk en gallend aan hun ontbijtje. Die gezelligheid is het fenomeen 'de Nacht van het Swaree' immers al jaren eigen. De koffiemelk gaat van tafel naar tafel, de kacheltjes draaien op volle toeren en heel soms worden er zelfs broodjes voor andere tafels gesmeerd.“Het hoort er gewoon bij, bij carnaval”, zegt een van de liggers. “Er zijn bepaalde dingen die moet je doen tijdens carnaval, en Priense Swaree is daar een van.” Om elf uur (11:11, om precies te zijn) start de registratie van de wachtende Tullepetaonen. De liggers hebben dus nog even te gaan: zaterdagochtend begint de kaartverkoop pas