'Gevolgen zijn groot': waterzuivering de hele week ontregeld door drugsafval

BAARLE-NASSAU - De rioolwaterzuivering in Baarle-Nassau is de hele week ontregeld geweest omdat de toevoer was vervuild door drugsafval. Het spoor leidde donderdag naar een amfetaminelaboratorium in Baarle waar chemicaliën hoogstwaarschijnlijk direct op het riool zijn geloosd, aldus de politie vrijdag. Volgens het waterschap zijn de gevolgen groot.

“Dit is nu de tweede keer dat de waterzuiveringsinstallatie in Baarle-Nassau met grote waarschijnlijkheid is verstoord vanwege een drugsdumping. Wij nemen dit heel erg serieus aangezien de effecten erg groot zijn zowel voor het milieu als financieel", laat de voorzitter van het waterschap weten.



Drugslab

Er is tot in de nacht gewerkt om het drugslab te ontmantelen, meldt de politie vrijdag.



Het lab werd ontdekt na een anonieme tip en was gevestigd in een schuur die tot de nok vol stond met drugsgrondstoffen. De 42-jarige eigenaar van de schuur is donderdag aangehouden en zit nog vast. Hij zegt dat hij de loods verhuurde.