Veldrit Hoogerheide: Mathieu van der Poel gaat voor hattrick, 'gebruikelijke namen' bij vrouwen

HOOGERHEIDE - Zondag is de wereldbekerwedstrijden veldrijden in Hoogerheide. Bij de mannen is Mathieu van der Poel de absolute favoriet, bij de vrouwen zijn het 'de gebruikelijke namen'. De veldrit van de vrouwen en mannen is zondag live te zien bij Omroep Brabant.

Mathieu van der Poel staat zondagmiddag als topfavoriet aan de start bij de wereldbekerwedstrijd in Hoogerheide. De laatste twee edities kwam de Nederlands kampioen als eerste over de finish. Grote concurrent Wout van Aert, in de afgelopen twee edities tweede, ontbreekt. Problemen met de knie zorgen ervoor dat hij niet aan de start verschijnt.



Zonder het duel tussen Van der Poel en Van Aert, die met afstand op de rest van het veld de twee beste veldrijders zijn, lijkt de kans op een derde zege op rij groot. "Op voorhand heeft hij niet echt concurrentie", zegt Job van der Zon, wielerverslaggever namens Omroep Brabant. "Maar dat zegt niets, je weet nooit hoe een veldrit verloopt."



Thalita de Jong en Marianne Vos

Bij de vrouwen gaat de strijd om de winst volgens Van der Zon tussen de 'gebruikelijke namen'. Voor Thalita de Jong is het een thuiswedstrijd, ze kan op de fiets naar het parcous gaan. De Ossendrechtse werd vorig jaar tweede, achter Sophie de Boer. Marianne Vos staat in het rood-wit-blauw aan de start. Vos heeft de meeste zeges op haar naam staan in de GP Adrie van der Poel, drie keer won ze de veldrit in Hoogerheide.



De veldrit is de ultieme WK-test voor de veldrijders. Het WK wordt over ruim een week verreden in het Luxemburgse Bieles.



Live uitzending

Omroep Brabant doet zondag 22 januari op tv live verslag van de mannen- en vrouwenwedstrijd. Co-commentaar komt van Daphny van den Brand. De Brabantse, drie keer winnaar van de wereldbeker, won in 2003 de eerste editie van de GP Adrie van der Poel in Hoogerheide.