Beto da Silva staat voor transfer naar Brazilië, Gremio akkoord met PSV

EINDHOVEN - PSV lijkt weer een buitenspeler kwijt te raken. Luiz Beto da Silva is naar Brazilië voor een medische keuring bij Gremio. De Eindhovense club heeft een akkoord met Gremio over de transfer van de international van Peru.

De twintigjarige Beto da Silva stond vrijdagochtend niet meer op het trainingsveld van PSV. De aanvaller heeft van de club toestemming gekregen om naar Brazilië af te reizen voor een medische keuring. Als Beto da Silva goed door die keuring komt, staat niets een transfer naar Gremio nog in de weg.



PSV haalde Beto da Silva een jaar geleden gratis op bij Sporting Cristal. Bij de club uit zijn geboorteland kwam hij 32 keer in actie in de hoofdmacht, daarin was hij goed voor acht treffers. Bij PSV speelde hij geen enkele officiële wedstrijd in het eerste elftal. De voorhoedespeler kwam 27 keer in actie voor Jong PSV, daarin scoorde hij vier keer.De international van Peru woonde tot zijn vijftiende in Brazilië, voor hij naar Peru verhuisde. In de jeugd was hij actief voor SC Internacional en Gremio. Bij PSV heeft Beto da Silva nog een contract tot medio 2018.