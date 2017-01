Vaste klant mishandelt medewerkers van winkel in Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Een 49-jarige man heeft donderdag twee winkelmedewerkers mishandeld in een winkelcentrum in Etten-Leur. De vaste klant meldde zich later op het politiebureau waar hij is opgepakt.

De man had te weinig geld bij zich. Hij vloekte zo hard, dat de winkelier poolshoogte kwam nemen.



Donderdagmiddag kwam de klant terug in de winkel. Er waren meer klanten aanwezig, maar hij wilde niet op zijn beurt wachten. De medewerkster verzocht de man om de winkel te verlaten.



Worsteling

Daar was hij het niet mee eens. De klant duwde de medewerkster omver. De winkelier greep in. Bij een worsteling met de klant werden over en weer rake klappen uitgedeeld. De verdachte verliet vervolgens de winkel.



Hij meldde zich later op het politiebureau waar hij is aangehouden. Na verhoor mocht de man naar huis.