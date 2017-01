Cyclocross Rucphen gaat voor NK veldrijden: 'Het zou een bekroning zijn van het goede werk'

RUCPHEN - Zaterdag staat de Cyclocross Rucphen op het programma. Als het aan de organisatie ligt staat over twee jaar het Nederlands kampioenschap veldrijden op de agenda in Rucphen. "Het zou een bekroning zijn voor de jaren aan goed werk", zegt William van Peer.

Van Peer zit in het bestuur van Stichting Wielerpromotion Rucphen. Achter de schermen is men bezig met de wens om het NK binnen te halen. "We zijn er serieus mee bezig. Vorig jaar zijn wij gepolst door de KNWU (Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie) om het NK in 2017 te organiseren. Dat is naar Sint-Michielsgestel gegaan. Nu hebben we interesse om het NK 2019 te organiseren."



'Aantrekkelijk voor publiek'

Zaterdag verwacht Van Peer een paar duizend mensen bij de veldrit, bij een NK zouden dat er nog meer zijn. "Dan heb je Mathieu van der Poel, Lars van der Haar, Thalita de Jong, Marianne Vos. Eigenlijk alle wereldtoppers, want de Nederlanders zijn de wereldtop. Dan zijn er twee dagen allerlei categorieën. Qua parcours en logistiek gezien kunnen wij het aan."



Het organiseren van het NK zou een bekroning zijn van jaren hard werken. "Het parcours wordt steeds groter en er is steeds meer diversiteit. De carrousel van parcoursbouwer Camiel van den Bergh is bekend, daarnaast is er een zandbak en zijn er balken. Het is compact. Vanuit bepaalde punten is de hele wedstrijd te volgen. Dat is voor het publiek aantrekkelijk. En dat is belangrijk."





Van Peer kijkt met zijn collega's nog verder dan het NK, ook over de wereldbeker is gesproken. "Dromen mag altijd, dat doen we ook." Op het moment dat het WK in 2020 naar Hoogerheide gaat, denkt Rucphen aan de mogelijkheid om de wereldbekerwedstrijd van Hoogerheide over te nemen.