Huub Hangop covert klassieker uit 1963, maar welke versie is beter?

BREDA - Mogelijk heeft Huub Hangop weer carnavalsgoud in handen. Zijn nieuwe single Autootje is een cover van de absolute klassieker ‘t Autootje van The Three Jacquets uit 1963, maar stiekem doet natuurlijk maar één vraag ertoe: welke versie is beter?

Huub heeft sommige gedeelten in het nummer aangepast. Zo is het tempo flink opgevoerd en is de tekst iets gemoderniseerd ("Ik kreeg een smsje van een hele leuke vriendin, ik antwoorde haar meteen maar reed toen op de file in.”).



Hieronder tref je beide versies. Welke vind jij leuker: het origineel of de versie van Huub Hangop?