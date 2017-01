Transfer Memphis Depay naar Olympique Lyon definitief, bonus voor PSV

LYON - Memphis Depay heeft een contract getekend bij Olympique Lyon. De Franse club neemt de aanvaller over van Manchester United, waar hij weinig speeltijd kreeg. De transfer levert PSV een bonus op. De Eindhovenaren krijgen 3,75 procent van de transfersom. Het transferbedrag is nog niet bekend.

In Frankrijk worden verschillende bedragen genoemd, Olympique Lyon zou tussen de vijftien en twintig miljoen euro overmaken naar Manchester United.





Op Twitter neemt Memphis afscheid van verschillende spelers van Manchester United. Luke Shaw, Paul Pogba, David de Gea en Wayne Rooney worden bedankt. De voorhoedespeler richt zich ook meteen tot de supporters van zijn nieuwe club. "Ik hoop jullie allemaal trots te maken."De nieuwe club van Memphis staat momenteel vierde in Frankrijk. De achterstand op koploper AS Monaco is elf punten, met een wedstrijd minder gespeeld. Zondag speelt Lyon tegen Olympique Marseille, waar Karim Rekik speelt. Het is niet bekend of Memphis zondag al in actie kan komen.In de Europa League is Olympique Lyon de tegestander van AZ. Speelminuten tegen de Alkmaarders zitten er niet in voor Memphis. Hij speelde eerder dit seizoen voor Manchester United in de Europa League, daardoor is hij in Europees verband niet speelgerechtigd voor Lyon.