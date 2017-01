Nick Mulder (15) uit Deurne al vijf dagen vermist: 'Ik begin mij ongerust te maken'

DEURNE - Radeloos. Dat is Janet Bohm nu haar zoon Nick Mulder (15) al vijf dagen vermist is. Hij ontsnapte maandag uit de gesloten instelling Vreekwijk in Deurne. De politie heeft hem sinds vrijdag op de website als vermist aangeduid, in de hoop tips te krijgen van het publiek. Volgens Bohm is dat te laat. "Nick blijft niet zomaar enkele dagen weg. Ik begin erg ongerust te worden."

Nick ontsnapte maandag samen met een vriend toen hij op weg was naar school. Het gebeurt wel dat Nick weleens wegloopt, maar dan gaat het om hooguit één dag. "Hiervoor zat hij op een open inrichting in Venlo. Dan liep hij weleens weg, maar dan was hij 's avonds alweer terug. Vijf dagen weg zijn, is niks voor Nick", aldus Bohm.



Woensdag pas als vermist aangeduid

Daarbij komt dat Nick pas op woensdag door de politie als vermist is aangegeven. Door miscommunicatie tussen de instelling en de politie stond Nick twee dagen na zijn vermissing pas op de radar bij de politie. Saillant detail: de vriend die met Nick is weggelopen, stond maandag wel als vermist aangegeven.



'Dit maakt mij erg onrustig'

Politie en instelling maakten zich tot voor kort weinig zorgen. "Die duikt wel weer op". Maar moeder Janet vertrouwt het niet. "Hoe kan je dat nou zeggen! Dit is niet de normale gang van zaken bij Nick. Die blijft niet zonder bericht vijf dagen weg. Dat maakt mij erg ongerust."



Flyeren in Deurne

Bohm is al enkele dagen aan het flyeren in Deurne. "Ik hoop dat hij daar in de buurt nog rondloopt." Mochten mensen Nick op straat tegenkomen, dan raadt Bohm aan om hem niet aan te spreken.'"Hij kan onvoorspelbaar reageren. Maak daarom een foto en bel dan 112."