Brabant wil blijvende aandacht voor Q-koorts

DEN BOSCH - Brabant wil voorkomen dat de kennis en ervaring die zijn opgedaan met de Q-koortsepidemie verloren gaan. Provinciale Staten steunen daarom unaniem een advies om blijvend aandacht te houden voor de gevolgen van de ziekte.

In 2005 werden in Herpen de eerste mensen ziek door Q-koorts. De ziekte verspreidde zich via besmette geitenhouderijen vanuit Brabant over het hele land. Volgens een schatting zijn 75 patiënten overleden en nog steeds zijn duizenden slachtoffers er slecht aan toe.



ZIE OOK: Honderden Q-koortspatiënten klagen staat aan: 'Ook wij zijn mensen'



Vanuit Den Haag werd voor de slachtoffers Q-support opgericht. Omdat die stichting volgend jaar ophoudt met bestaan, bestaat de vrees dat kennis en steun verloren gaan.



Advies

Volgens een advies dat deze week aan de provincie en de Tweede Kamer werd gestuurd moet er daarom een nieuw kennis- en adviescentrum komen voor infectieziekten die zijn overgedragen door dieren. Slachtoffers van Q-koorts moeten daar in de toekomst terechtkunnen met vragen.



De Brabantse SP-gedeputeerde Henri Swinkels toonde zich vrijdag bereid om de portemonnee te trekken als dat nodig is.