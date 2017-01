Overvaller sleurt supermarktmanager mee en schopt hem: vier jaar cel

DEN BOSCH - Een 58-jarige man uit Eindhoven gaat vier jaar de cel in omdat hij een Aldi in Bakel probeerde te overvallen. Hij mishandelde de filiaalmanager van de supermarkt bij die poging. Hij sleurde hem de winkel in en schopte hem.

De man ging vorig jaar januari samen met een andere overvaller de supermarkt binnen. Ze bedreigden het personeel met een vuurwapen. De filiaalmanager ging er vandoor, maar werd achtervolgd, vastgepakt en geschopt. Daarna werd hij de winkel terug in gesleurd.



Overval mislukt

De overval mislukte uiteindelijk, omdat het alarm afging en het tweetal vluchtte. Een week later probeerde de mannen het daarom opnieuw, maar nu in Son. Ook die keer hadden de twee geen succes. Ze werden op de parkeerplaats betrapt toen ze in een auto zaten te wachten tot de Aldi sloot.



Het duo had de agenten in de gaten en ging er vandoor met de auto, die gestolen was. Op hun vluchtroute gooiden de mannen hun handschoenen, een bivakmuts en vuurwapen uit de auto.



Andere overvaller al veroordeeld

De andere man kreeg eerder al een gevangenisstraf van zeven jaar. Zijn straf is hoger omdat hij ook nog een Aldi in Nuenen heeft overvallen. Ook werd hij veroordeeld voor heling van een auto en diefstal van benzine.