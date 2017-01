Bucket Boys schrijven carnavalskraker over Donald Trump met als doel optreden bij 3 Uurkes Vurraf

VUGHT - De jongens van het YouTube-kanaal Bucket Boys reisden voor hun laatste avontuur af naar het Limburgse plaatsje ‘America’ om daar verkleed als Mexicanen Donald Trump een handje te helpen met het bouwen van een muur. De beelden hiervan vormen het decor van hun nieuwe carnavalsnummer over Trump.

De Bucket Boys, of gewoon Thijs en Joep, zijn twee vrienden met een YouTube-kanaal die de raarste fratsen uithalen in hun video’s. De heren komen oorspronkelijk uit Vught en Sint-Oedenrode. Met bijna 10.000 abonnees trekken hun ludieke filmpjes al duizenden kijkers.



Carnavalskraker

Voor hun nieuwste creatie duwden ze een trailer in Lieshout vol met gipsblokken en daalden ze af naar America, Limburg. Ze schreven er samen met DJ Maurice een carnavalskraker bij met de toepasselijke titel ‘Trumpet: Grab ‘m by The Pussy’.



“Wij verzinnen altijd zulke gekke dingen. We komen allebei uit Brabant en we wisten dat we iets met carnaval moesten doen. En het idee van Trump ontstond omdat het de komende vier jaar carnaval wordt in Amerika”, vertelt Thijs Meeuwsen.



Met teksten als ‘Pak mijn toeter stevig vast en blaas op mijn Trumpet, zo wordt carnaval in The US op de kaart gezet’ willen ze de carnavalshitlijst dit jaar veroveren. En het uiteindelijke doel? Optreden tijdens 3 Uurkes Vurraf van Omroep Brabant.



Voor de videoclip bouwden ze in twintig minuutjes tijd een muur aan de grens van America, Limburg. Het verkeer werd wel een beetje gehinderd tijdens de bouw van de muur. Auto’s moesten via het fietspad omrijden. Thijs: “De inwoners reageerden sportief, die konden er wel om lachen. Maar de politie was niet zo carnavalesk ingesteld. Gisteren belde de politie nog. Ze konden er de grap toch wel van inzien, het blijft bij een waarschuwing.”