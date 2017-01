Vader van gestalkt meisje Asten verdacht van poging tot doodslag of moord

HELMOND - De 51-jarige vader die de man mishandelde die zijn 14-jarige dochter lastigviel op Facebook, wordt maandag voorgeleid. Hij wordt verdacht van poging tot moord dan wel doodslag. Dit maakte het Openbaar Ministerie vrijdag bekend.

De man uit Helmond zou de 46-jarige man donderdag met een voorwerp hebben geslagen. Hij hield daar verwondingen aan zijn armen en hoofd aan over. "De verdenking is nu poging tot moord, omdat we hebben begrepen dat de man hem bewust heeft opgezocht", zegt een woordvoerder van het OM. Hoe ernstig de verwondingen van de man zijn, weet zij niet.



Achter hem aangegaan

De vader belde na de mishandeling zelf de politie. Hij vertelde dat hij een gezochte man had gevonden op het terrein van zorginstelling de Grote Beek in Eindhoven. Agenten troffen daar de gewonde man aan. Volgens getuigen was de dader er in een auto er vandoor gegaan.



Ex-tbs'er

De mishandelde man deed zich voor als internetvriendje 'Jessie', maar was in werkelijkheid een ex-tbs'er. Deze Jack S. dook onder nadat zijn dekmantel was doorzien door de familie van het meisje uit Asten. De vader vond zijn auto en volgde hem.



Op social media had de man uit Helmond al vaker gemeld dat hij op zoek was naar S. De politie was ook op zoek naar de man zonder vast woonadres. Er liep nog een strafzaak tegen hem. Omdat hij nu de voorwaarden heeft geschonden om die in vrijheid af te wachten, is de ex-tbs'er vastgezet.