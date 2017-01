Autodief opgepakt na achtervolging in Heesch

HEESCH - Een 20-jarige man uit Oss is na een lange achtervolging met de politie aangehouden. De auto waar de man in reed bleek gestolen te zijn.

Eerst wilden de politie de man alleen maar aanspreken op het feit dat hij met stadsverlichting reed. De man negeerde het stopteken en racete er meteen vandoor. De Ossenaar wist aanvankelijk aan de politie te ontkomen. Even later vond de politie de vluchtauto met open portieren en de sleutels nog in het contact.



Na kort zoeken wisten ze ook de man aan te houden. Hij was naar een woning in de buurt gevlucht. De auto bleek eerder deze maand in Maastricht gestolen te zijn. De 20-jarige autodief zit voorlopig vast voor verder onderzoek.