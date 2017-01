Bart Ramselaar rekent bij inhaalrace PSV op hulp van zijn oude club

EINDHOVEN - Voor PSV voelen de resterende wedstrijden in de competitie als een inhaalrace. Zelf zo goed mogelijk presteren en daardoor steeds dichter naar Feyenoord en Ajax kruipen. PSV speelt dit weekend tegen Heerenveen, maar Feyenoord-Willem II en FC Utrecht-Ajax zijn daarom ook van groot belang voor de Eindhovense ploeg.

Bart Ramselaar kijkt dit weekend daarom met extra belangstelling naar zijn vorige club, FC Utrecht. Weer een goed resultaat tegen Ajax zou bij PSV zeer welkom zijn.



Ramselaar: ''Ajax heeft het altijd moeilijk bij FC Utrecht. Ik kan me van de laatste jaren niet herinneren dat Ajax daar won. Dat is dé wedstrijd van het jaar voor FC Utrecht, dus ik verwacht daar wel wat van."



Nummer drie tegen nummer vier

Maar uiteraard moet PSV zélf winnen om in de titelrace te blijven. Van Heerenveen, dat maar één plaats en vijf punten achter de Eindhovense ploeg staat.



Cocu: "Alles is bij die ploeg wel op z'n plek gevallen. De spelers met creativiteit brengen wat extra's. Naast Feyenoord en Ajax zijn het dit soort wedstrijden tegen ploegen als AZ en Heerenveen die in de buurt van een topper."



Dezelfde opstelling

PSV mist tegen Heerenveen Steven Bergwijn en Jürgen Locadia, die herstellende zijn van een blessure. De verwachting is dat PSV met dezelfde opstelling begint als tegen Excelsior.