Vuil over? Dump het in Tilburg

TILBURG - Lege flesjes, volle luiers, rondslingerende plastic tassen... overal ligt afval! Het lijkt op een vuilnisbelt maar het is het rustige Korvelplein in Tilburg. "Het is verschrikkelijk," zegt de woningbouwvereniging in een eerste reactie.

Illegale vuildump is hier aan de orde van de dag. Mensen uit andere straten en zelfs uit België komen bij het Korvelplein hun huis-, tuin- en keukenvuil dumpen. Maar het blijft niet bij een zakje vuilnis dat niet in hun eigen container past. Onbekenden laten er stiekem complete bankstellen, tafels en tapijten achter.



Het is hier smerig

Vorige week regende het waarschuwingen voor Tilburgers die hun afval niet goed sorteerden. Dat schoot Nikky Rens, bewoonster van het Korvelplein, in het verkeerde keelgat. Zij vindt dat de gemeente ook niet goed met afval om gaat. “We zijn het zat. Ik stuur elke maand vijf meldingen naar de gemeente; daar wordt vaak niet eens op gereageerd. Ondertussen is het hier smerig en stapelt het afval zich op."



Een woordvoerder van de gemeente vertelt dat de containers op terrein van verhuurder TBV Wonen staan. Het is dus de verantwoordelijkheid van die woningcorporatie. Wel zoekt de gemeente met TBV Wonen naar een oplossing.



TBV Wonen

Rob Vinke, directeur van TBV Wonen zegt dat het een bekend probleem is. “Het is verschrikkelijk. Zelfs mensen uit andere delen van de stad komen daar hun afval lozen. Het is een makkelijke dumpplek. We zijn er hard mee bezig. Misschien een slot op de container of een hek er om heen. Het wordt tijd dat er een goede oplossing komt.” Volgende week vergaderen ze erover.