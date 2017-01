Van den Brand maakt rentree na weken blessureleed: 'Hopen dat ik m'n karretje ergens aan kan hangen'

VOLKEL - De afmelding van Lars Boom voor de wereldbekerwedstrijd veldrijden in Hoogerheide is een opsteker voor Twan van den Brand. De veldrijder uit Volkel mag nu na twee maanden blessureleed zijn rentree maken. "Het zag er lange tijd niet naar uit dat ik dit seizoen nog een wedstrijd zou rijden. Ik ben blij dat ik deze kans krijg van de bondscoach", vertelt Van den Brand.

In november brak Van den Brand zijn schouder. De finale van de wereldbeker in Hoogerheide is zijn eerste wedstrijd na weken van blessureleed. Helemaal zonder risico is zijn deelname niet. "Als ik val dan is de kans dat het weer breekt groter dan normaal", aldus Van den Brand.



Hij heeft nog altijd veel last. Bij de val verschoof zijn schouderblad twee centimeter. "Ik heb nog veel pijn. Volgens de artsen heb ik last van een milde vorm van 'frozen shoulder'. Het kan zijn dat ik nog geopereerd moet worden."





Toch voelt Van den Brand zich fit genoeg om weer een wedstrijd te rijden. "Door fysiotherapie is het de laatste tijd al flink verbeterd. Deze week heb ik voor het eerst in het bos getraind en dat ging redelijk naar mijn gevoel."Het was in ieder geval goed genoeg voor bondscoach Gerben de Knegt om hem als vervanger op te roepen voor Lars Boom . "Ik kijk wel waar het schip strandt zondag", zegt Van den Brand over zijn kansen."Ik hoop dat ik met een groepje meekan en dan hang ik mijn karretje eraan. Of ik het dan een half uur of een uur volhoudt, dat zien we dan wel weer."Een goede uitslag hoeven we zondag dus niet te verwachten van Van den Brand. Toch kijkt hij al wel stiekem een week vooruit naar het WK Veldrijden. "Dat zit nog altijd in mijn achterhoofd. Zolang de selectie nog niet bekend is maak ik nog kans."Bondscoach Gerben de Knegt maakt maandag bekend wie er namens Nederland naar het WK mogen in het Luxemburgse Bieles.