Jihadverdachte wil niet voor de rechter in Den Bosch verschijnen

DEN BOSCH - De jihadverdachte die ervan verdacht wordt een 16-jarig meisje uit Heesch te hebben ontvoerd, is vrijdag niet voor de rechtbank in Den Bosch verschenen. De 38-jarige Amsterdammer heeft ook gebroken met zijn advocaat. De zitting is daarom voorlopig aangehouden.

Het meisje uit Heesch werd afgelopen zomer twee maanden vastgehouden in België en is daar volgens het islamitisch recht getrouwd. Het OM heeft uitgebreid getuigenverhoor gedaan en gaat ervan uit dat de man ook heeft willen uitreizen naar Syrië om zich aan te sluiten bij een terroristische organisatie. Welke dat is, is nog niet officieel bekend.



Redenen onbekend

Waarom de man niet op zitting verscheen en waarom hij afstand doet van zijn advocaat is niet bekend. Het OM weet niet of de verdachte de rechter en justitie erkent. Dat is een van de vragen die tijdens een volgende zitting moet worden beantwoord.



De rechter verplicht de verdachte, die vastzit op de terroristische afdeling in Vught, om op de volgende zitting aanwezig te zijn. Dat gebeurt met een bevel medebrenging. De volgende zitting zal binnen drie maanden worden gehouden.