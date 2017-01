Fietser zwaargewond na aanrijding met auto bij Sint Willebord

SINT WILLEBRORD - Een fietser is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een botsing met een auto. Dat gebeurde bij de afrit van de A58 ter hoogte van Sint Willebrord.

Aan het einde van de afrit heeft de automobiliste vermoedelijk de fietser over het hoofd gezien. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.



Volgens een omstander is de fietser een 'man op leeftijd'.