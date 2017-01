'12 uur na mijn zelfmoordpoging werd ik wakker zonder benen', lotgenoten helpen bij preventie

EINDHOVEN - Viktor Staudt uit Etten-Leur weet wat het is om je zo eenzaam en wanhopig te voelen dat je dood wilt. "In november 1999 sprong ik voor de trein. Twaalf uur later werd ik wakker in het ziekenhuis. Mijn moeder vertelde mij dat mijn benen er niet meer waren omdat de trein over me heen was gereden."

Er is werk aan de winkel wat betreft suïcidepreventie in Brabant. De provincie staat tweede in de lijst van meeste zelfdodingen. En dat aantal stijgt alleen maar. GGz Breburg in Tilburg wil het probleem aanpakken door beter samen te werken met andere organisaties. Want zestig procent van de mensen die zelfmoord pleegden, kreeg geen zorg vanuit een hulpinstantie.



In 2015 maakten in Brabant 312 mensen een einde aan hun leven. De cijfers van 2016 zijn nog niet bekend.



Viktor Staudt werd uiteindeijk zijn depressie de baas. Hij schreef een boek over zijn zelfmoordpoging en kwam landelijk in de media. Hij wordt dagelijks benaderd door nabestaanden of mensen met een depressie. Mensen willen liever met hem praten, dan met een arts."Ik kan me ook heel goed voorstellen dat het voor iemand die dat gevoel nooit heeft meegemaakt, nauwelijks voor te stellen is. Dus dan heb je al een probleem met communicatie", vertelt Viktor.En daarin staat hij niet alleen. Christina van der Feltz, psychiater bij GGz Breburg en hoogleraar aan de Tilburg University wil graag mensen als Viktor betrekken bij de preventie."Het is heel belangrijk om goed contact met iemand te krijgen die suïcide gedachtes heeft. Zo iemand is verstrikt in zijn eigen gedachten en ziet geen uitweg meer", aldus Van der Feltz. "Ze zijn vaak verzeild geraakt in een bepaalde manier van denken of voelen. Daar kan een ervaringsdeskundige bij helpen."Toch is het volgens Van der Feltz niet de enige weg naar minder zelfdodingen. "De ene ervaring kan ook weer heel anders zijn dan andere ervaring. Een arts kan perspectief bieden."Het preventieproject van de GGz Breburg moet het aantal zelfdodingen in Brabant met minstens twintig procent laten dalen